La storia di Federico Fioravanti e la sua famiglia diventa virale su Tiktok

Federico Fioravanti ha raccontato la storia della sua famiglia su Tiktok ed è subito diventata virale, toccando il cuore di tutti. Insieme a sua moglie, ha cresciuto Gianluca, abbandonato dal padre naturale quando aveva 8 mesi, come se fosse loro figlio naturale. Dopo circa dieci anni e tante sofferenze, è arrivata la decisione del giudice che consenirà a Gianluca di lasciare il cognome del padre biologico per poter prendere quello di Federico.

La sentenza del giudice «Dopo tanta sofferenza è arrivata la gioia» Fin dal primo momento il ragazzo ha sempre saputo la verità sulla sua vita e chi fossero le persone che chiamava 'mamma e papà

