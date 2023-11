La storia di Antero, l'ex cacciatore di balene che ora avvista i cetacei

In un lungo pomeriggio di attesa, coltivando la speranza di vedere una finestra di bel tempo, io, Giuseppe Bertuccio d'Angelo e il suo team di Progetto Happiness, parlavamo con Enrico Villa di CW Azores, un centro di whale watching di biologi marini che fanno ricerca sul benessere delle balene sull’Isola di Pico. Ed è parlando di balene che è entrato nei nostri discorsi il nome di Antero. Antero ha 80 anni, è un ex cacciatore di balene e oggi usa la sua esperienza in mare per avvistarle.

Ogni giorno, su una torre lungo la costa, Antero aiuta da terra Enrico nell’avvistamento dei cetacei e decidiamo di andarlo a trovare subito. Quando arriviamo ci accoglie con gentilezza, guardiamo il mare con lui, e con calma inizia a raccontarci la sua storia (che è diventata un video di Progetto Happiness). La sua vita ci rapisce, conquista, ascoltiamo ogni parola fino alla commozion





