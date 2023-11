'La stanza delle famiglie', un supporto se il tumore entra in casa

Dalle parole giuste per raccontare ai propri figli che il padre, o la madre, stanno lottando contro un tumore, a come comportarsi con un familiare, che deve affrontare la malattia.

"Durante una malattia grave i familiari, segnati nel profondo, spesso si sentono soli, impreparati e hanno bisogno di essere consolati e supportati psicologicamente nella quotidianità - ha spiegato Alberto Scanni, presidente emerito del Collegio italiano dei primari oncologi medici ospedalieri e, tra l'altro, componente del consiglio direttivo di Go5 - Si può fare squadra - aggiunge l'oncologo - Ci vorrebbero supporti specifici, aiuti qualificati per non far sentire soli...

Russia, media: 'Putin colto da attacco di cuore' | Il corrispondente Ansa: a noi non risultaIl presidente ucraino, a sorpresa a Bruxelles per la riunione ministeriale Nato, dice a Stoltenberg che la priorità per il suo Paese è la difesa aerea... Leggi di più ⮕

Volley, Conegliano vince la Supercoppa italiana femminile: Milano delle ex Egonu e Sylla si arrendeLe campionesse d’Italia si sono imposte per 26-24, 21-25, 25-23, 25-20 Leggi di più ⮕

Musk, Starlink garantirà internet alle ong a GazaLo annuncia su X dopo il blocco delle comunicazioni nella Striscia (ANSA) Leggi di più ⮕

Clima, Guterres: 'I ghiacciai si stanno sciogliendo a un livello record'Il segretario generale delle Nazioni Unite sull'Himalaya: 'Dobbiamo fermare questa follia' (ANSA) Leggi di più ⮕

Ex Whirlpool, e' donna la prima operaia assunta da Tea TekGranisso: 'Dopo quattro anni si risolve una crisi industriale grazie al nostro investimento' (ANSA) Leggi di più ⮕

Mattarella, i fondi per la ricerca sono sotto gli standard'I giovani vanno all'estero, da noi condizioni non competitive' (ANSA) Leggi di più ⮕