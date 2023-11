La stangata è UFFICIALE: tre anni di squalifica

Il presidente della FIFA Gianni Infantino (LaPresse) – calciomercato.it: “L’ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales è interdetto da ogni attività legata al calcio per tre anni.

The FIFA Disciplinary Committee has banned Luis Rubiales, the former president of the Spanish Football Association, from all football-related activities at national and international levels for three yearsOltre il danno la beffa: l’infortunio gli fa perdere il posto da titolare

