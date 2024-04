La sponda di Tudor per contrastare la corte della Juventus . Felipe Anderson trequartista e marcatore multiplo contro la Salernitana : tutto quello che serviva a una Lazio spuntata, in affanno nella produzione offensiva per statistiche e prestazioni. La doppietta di venerdì, vista l'avversaria in netta difficoltà, non può essere una prova indicativa.

Il messaggio era esplicito anche senza volerlo: fosse per il croato, il contratto in scadenza al 30 giugno verrebbe rinnovato oggi stesso. Felipe, avanzando sulla linea dei trequartisti, è tornato più pericoloso rispetto alla versione vista nel derby e a Torino in Coppa Italia dal momento dell'infortunio di Zaccagni : «La mia idea è sempre stata quella di schierarlo sulla trequarti», ha specificato Tudor.

