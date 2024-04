La Spagna rischia di trasformarsi in deserto a causa del riscaldamento globale

Un quinto della Spagna rischia di trasformarsi in deserto, a causa del riscaldamento globale e dell'agricoltura intensiva. Secondo il Programma nazionale di azione per combattere la desertificazione (Pand), "il 18% del territorio del paese ha un rischio alto o molto alto". "La Spagna - scrive ancora il Pand - è il paese più colpito dalla desertificazione nell'Unione europea".

Per la Convenzione dell'Onu contro questo fenomeno, il 75% del territorio spagnolo sta subendo condizioni climatiche che potrebbero portare alla desertificazione. Le regioni più colpite sono quelle del Sudest e dell'Ovest del paese, soprattutto la fascia mediterranea che da Malaga in Andalusia passa per la regione agricola di Almeria, la Murcia, poi sale verso Valencia e arriva a Barcellona. Ma anche le zone a est e ovest di Madrid, nel centro del paese, sono minacciate. L'estate del 2023 è stata segnata in Spagna da un pesante siccità, e poi da piogge torrenziali che hanno eroso il suolo

