La sostenibilità non equivale al sacrificio

Bisogna pensarci. Molti sbuffano, invocano il vivi e lascia vivere, la libertà di fare ognuno come gli pare e gli aggrada. Ma i comportamenti sostenibili hanno un meccanismo su cui non sempre si riflette. Ossia: chi non li osserva e non li rispetta gode poi comunque dei benefici prodotti da chi invece è attento alle scelte a basso impatto ecologico, mentre questi ultimi subiscono ugualmente i danni dei comportamenti scorretti.

Per questo l'Unione Europea progetta da tempo di incoraggiare uno stile di vita che, gradualmente, ci abitui a capire che la sostenibilità non equivale necessariamente al sacrificio. Tutto il contrari

:

CORRİERE: Ucraina Russia, le notizie sulla guerra di oggi | Zelensky: «Faremo parte dell’Unione Europea»Il presidente ucraino è in attesa delle conclusioni dell’Ue in merito all’attuazione delle raccomandazioni della Commissione sui progressi compiuti per far parte dei 27 | Le notizie sul conflitto in Ucraina di mercoledì 8 novembre, in diretta

Fonte: Corriere | Leggi di più »

İLPOST: L’adesione di Ucraina e Moldavia all’Unione Europea potrebbe entrare in una nuova faseGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost | Leggi di più »

SOLE24ORE: Draghi: senza maggiore integrazione l’Unione Europea rischia di non sopravvivere«O l’Europa agisce insieme e diventa un’unione più profonda, un’unione capace di esprimere una politica estera e una politica di difesa, oltre a tutte le politiche economiche... oppure temo che l’Unione europea non sopravviverà se non come mercato unico».

Fonte: sole24ore | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Antibiotici, antinfiammatori, antidolorifici: il piano dell'Unione europea per evitare la carenza di farmaciAntibiotici, antinfiammatori, antidolorifici: mai più senza. Ascolta: |span...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

SKYTG24: Ucraina Russia, le notizie di oggi 9 novembre sulla guerra. LIVEUcraina, Zelensky: diventeremo parte dell' Unione Europea

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Mar Nero e Mediterraneo, 34 nuove misure per sostenibilitàLa riunione di Spalato di oltre 20 Paesi e dell' Unione Europea (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »