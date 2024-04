La situazione disperata dei migranti in Italia

Non ho un posto dove andare. Non c'è modo di trovare lavoro. Non c'è modo di mangiare. Tre frasi che dicono molto. Tre frasi pronunciate a Milano da un richiedente asilo intervistato dalla ong Irc , che raccontano la situazione disperata in cui si può trovare un migrante in Italia . Troppo spesso non riesce ad accedere ai diritti che gli sono riconosciuti ma allo stesso tempo negati.

Fugge da persecuzioni, conflitti e altre violenze e avrebbe diritto alla protezione internazionale insieme a un alloggio e a potersi sostenere lavorando. Solo che non riesce. Indipendentemente da nazionalità, lingua parlata, situazione socioeconomica e alfabetizzazione, meno di un quarto delle persone che intendono chiedere protezione on line a Milano sono riuscite a fissare un appuntamento in Questura

Migranti Italia Richiedenti Asilo Diritti Protezione Internazionale

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TgLa7 / 🏆 25. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Buffon: “Non so dove arriverà l’Italia, ma non tradirà le aspettative”Il capodelegazione azzurro in visita all’Onu parla della squadra di Spalletti e ricorda USA ’94: “Delusione cocente”

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

Italia U21, Ghilardi: 'La Lettonia non è scarsa, stasera era importante non prendere gol'Daniele Ghilardi, difensore dell'Italia Under 21, ha parlato ai microfoni Rai al termine della gara vinta per 2-0 sulla Lettonia: 'Abbiamo cercato di fare il massimo per non prendere gol e ci siamo ri

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

«Più si è ricchi e meno figli si fanno», i ricercatori stimano che entro il 2100 sono a rischio le nascite nelNon si fanno più figli in Italia come una volta, ma questa non è una notizia....

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Delmastro: “Io a 3 metri dallo sparo di Capodanno? Capanna ricorda male”“Non so, non ho letto l’interrogatorio e quindi non posso parlare”.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Baby gang composta da tre maggiorenni e tre minorenni arrestata per rapinaEmergono dettagli sull’inchiesta dell'Aquila che ha portato all’emissione di 6 ordinanze nei riguardi di una baby gang composta da tre maggiorenni e tre minorenni, tutti aquilani. Uno dei tre ospiti rapinati ha riconosciuto una minorenne che ha avuto un ruolo attivo nella rapina.

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Bufera Inghilterra per le nuove maglie della Nazionale: 'Dai Tre Leoni ai Tre Gatti'Il Primo Ministro Sunak guida la schiera degli scontenti per le divise scelte in vista di Euro 2024

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »