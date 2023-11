La situazione della Garisenda richiede massima attenzione

La situazione è da codice rosso. Bisogna portare l’attenzione in condizioni di massima allerta, ritenendo che non sussistono più le condizioni di sicurezza. Ha messo questo nero su bianco il comitato tecnico scientifico nella sua relazione finale, limata ieri mattina nei punti, nelle virgole e negli aggettivi.

Una fotografia del presente e del passato snocciolata in 30 pagine, con grafici e immagini dell’interno della Garisenda il cui basamento è gravemente malmesso, siglata ieri mercoledì 15 novembre da tutti i membri del comitato presieduto dalla dirigente dei Lavori pubblici di Palazzo d’Accursio Manuela Faustini. Una relazione, quella finalmente recapitata ieri al primo cittadino, che dà quindi ragione al sindaco Matteo Lepore della sua scelta (non facile) di transennare l’area delle Due Torri e inibire il passaggio di pedoni, auto e bus, approntando un piano di protezione civile ad hoc alla luce delle condizioni attuali della Garisend

:

İLGİORNALE: La serie “The Crown” rischia di scatenare l’indignazione della royal familyLa serie “The Crown” rischia di scatenare l’indignazione della royal family mostrando una scena in cui la regina Elisabetta e il principe Filippo si oppongono alla possibilità che Lady Diana abbia funerali di Stato. La nuova stagione della serie potrebbe assestare un duro colpo all’immagine dei Windsor.

Fonte: ilgiornale | Leggi di più »

MEDİASETTGCOM24: Arrestata per stalking una donna sospettata di due aggressioniUna donna è stata arrestata per stalking e sospettata di due aggressioni ai danni di un'altra ragazza. Dopo due evasioni, rischia ora la custodia cautelare in carcere.

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »

MEDİASETTGCOM24: Russia mantiene due navi da guerra nel Mar MediterraneoL'Alto rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell afferma che l'Europa deve essere pronta ad aiutare Kiev e sostituire gli Stati Uniti se il loro sostegno diminuisce. L'Ucraina continua la controffensiva mentre Mosca intensifica l'assalto ad Avdiivka. Importanti oligarchi russi trasferiscono beni a Cipro nonostante le sanzioni.

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »

SKYTG24: Due muralisti contemporanei tornano a Comiso per scolpire il tempo nello spazio urbanoDue degli esponenti più rappresentativi del muralismo contemporaneo, il tedesco Case Ma’Claim e il russo Marat Morik sono tornati nella provincia ragusana per scolpire il tempo nello spazio urbano, sui muri delle case popolari di Comiso. Due visioni a confronto, su due prospetti diversi, per arrivare ad un’opera unitaria, sintesi di un riflesso, di una città sospesa e profondamente stratificata fra cultura, arte e contrasti.

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più »

MEDİASETTGCOM24: Ricerche in corso per due ragazzi scomparsiLe ricerche dei due ragazzi 22enni scomparsi da sabato proseguono con elicottero, cani molecolari e un ingente dispiego di forze dell'ordine

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »

CORRİERE: Annunci dall'isola: alleanza tra partiti d'opposizione e aiuto degli Usa nell'addestramentoDue annunci dall’isola: l’ammissione che gli Usa aiutano nell’addestramento e l’alleanza tra i due partiti d’opposizione in vista delle presidenziali

Fonte: Corriere | Leggi di più »