La sindrome di Cenerentola: la paura nascosta delle donne dell'indipendenza

La sindrome di Cenerentola colpisce soprattutto le donne che hanno paura di essere indipendenti. La prima a parlarne è stata la psicoterapeuta e scrittrice americana Colette Dowling in un libro bestseller del 1981 che si intitola proprio The Cinderella Complex: Women's Hidden Fear of Independence, che in italiano si potrebbe tradurre come Il Complesso di Cenerentola, la Paura Nascosta delle Donne dell' Indipendenza .

L'autrice parte dalla tesi che le donne siano cresciute dalla famiglia per essere dipendenti. Questo bisogno inconscio di protezione e salvezza le porta costantemente ad auto sabotarsi. In genere sono le donne a esserne interessate, anche se esistono uomini che devono farci i conti. Non si tratta di un disturbo mentale codificato, ma la psichiatria lo diagnostica come un tratto nevrotico, che impedisce la realizzazione di una vita adulta con soddisfazioni professionali e sentimentali. A volte si accompagna anche all'anuptafobi

