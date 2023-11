'La Shoah non è bastata l'antisemitismo c'è. Assuefatti alle guerre'

Dalla guerra in Medio Oriente al conflitto in Ucraina, ma anche il ruolo delle donne nella Chiesa e la necessità di rinnovamento. È un'intervista a 360 gradi. «Ogni guerra è una sconfitta sottolinea a proposito di quanto sta avvenendo in Israele -. Nella guerra uno schiaffo provoca l'altro aggiunge il Papa -. Due popoli che devono vivere insieme. Con quella soluzione saggia: l'accordo di Oslo: due Stati ben limitati e Gerusalemme con uno status speciale».

E le donne preti? «La Chiesa è donna, ma da un punto di vista teologico e ministeriale sono cose diverse». Sulla possibilità che i sacerdoti si possano sposare, chiarisce: «È una legge, può essere tolta, ma non credo che aiuti al calo delle vocazioni, perché il problema è un altro». Assicura che sulla lotta alla pedofilia nella chiesa continuerà il lavoro di Benedetto XVI, anche se «c'è ancora tanto da fare».

Nell'intervista c'è spazio anche per la vita privata di Bergoglio: «L'ultima volta che sono andato al mare? Nel 1975». E le fidanzate di Bergoglio prima che diventasse sacerdote? «Sì, con una ragazza molto buona, lavorava nel cinema. Poi l'ho ritrovata quando ero arcivescovo di Buenos Aires. Era con il marito e i figli».

