La settimana della sfinge - Film (1990)

In una piccola osteria per camionisti nell'Appennino romagnolo lavora come cameriera la sognatrice ed ingenua Gloria, esperta di enigmistica. La ragazza conosce un giorno Eolo, antennista, e poiché il giovane le fa la corte, gli cede. Lui però la mattina dopo sparisce: Gloria immediatamente si licenzia e decide di recarsi in città per cercare l'uomo. Non lo trova subito: al suo posto nel negozio c'è Ferruccio, il socio, e con lui va in discoteca.

