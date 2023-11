La serie “The Crown” rischia di scatenare l’indignazione della royal family mostrando una scena in cui la regina Elisabetta e il principe Filippo si oppongono alla possibilità che Lady Diana abbia funerali di Stato. La nuova stagione della serie potrebbe assestare un duro colpo all’immagine dei Windsor.

:

HUFFPOSTITALİA: Scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta: il padre consegna il computer della figlia ai carabinieriÈ il quarto giorno d'attesa per i familiari di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati 22enni spariti da Vigonovo (Venezia) dopo essere andati a mangiare un hamburger in un centro commerciale, a bordo della Fiat Grande Punto nera di lui. La sorella, il fratello e il padre di Giulia sono stati convocati alcuni minuti fa nella caserma dei carabinieri a Vigonovo, che dista pochi metri dalla casa della famiglia. "Non c'è nessuna novità sostanziale. Stiamo aiutando i carabinieri, tracciando il quadro più completo possibile", ha detto ai giornalisti il padre di Giulia. Secondo alcune indiscrezioni, che l'uomo non ha confermato né smentito, Gino Cecchettin avrebbe consegnato ai militari il computer della figlia. "Sto aiutando in tutti i modi i carabinieri a dare le informazioni che a loro servono. Altri elementi a me non li hanno dati. Giulia deve tornare, altro non ho da dire"

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »

TODAY_İT: Giulia e Filippo scomparsi: la lite, il sangue, dove hanno visto l'auto del ragazzoProseguono le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due 22enne svaniti nel nulla da sabato scorso. Gli investigatori stanno cercando una Punto...

Fonte: Today_it | Leggi di più »

LEGGOİT: Elisabetta Gregoraci scopre la grappa con il cobra, la sorpresa nel viaggio in Vietnam: «Io passo»Da Halong Bay al delta del Mekong, passando per natura, campi di riso, mercati e città...

Fonte: leggoit | Leggi di più »

LEGGOİT: Giulia Cecchettin e l’ex fidanzato Filippo Turetta scomparsi da sabato sera. Il papà della ragazza: «Lui non aPaura per la scomparsa di due ragazzi veneti. Da sabato sera non si hanno più notizie di...

Fonte: leggoit | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Giulia Cecchettin e l’ex fidanzato Filippo Turetta scomparsi da sabato sera. Il papà della ragazza: «Lui non aPaura per la scomparsa di due ragazzi veneti. Da sabato sera non si hanno più notizie di...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Giulia Cecchettin e il fidanzato Filippo Turetta scomparsi. L'appello dello zio della ragazza: «Lui l'ha trattVIGONOVO - Giulia Cecchettin e il fidanzato Filippo Turetta scomparsi. L'appello dello zio...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »