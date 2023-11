La serie televisiva di Paolo Genovese ambientata nella Sicilia dell'Ottocento

Ambientata nei luoghi emblematici della Sicilia dell'Ottocento, la serie televisiva di Paolo Genovese ha tra i suoi pregi l'ambientazione che restituisce allo spettatore tutto il fascino delle atmosfere d'epoca. Anche se alcuni set sono stati ricostruiti, la maggior parte delle riprese sono state effettuate sul posto, principalmente a Palermo. Approfondiamo le location nel dettaglio.

Miriam Leone e Michele Riondino sono due dei volti principali de, la serie televisiva in otto episodi di Paolo Genovese, adattamento dell'omonimo romanzo di Stefania Auci, che ha debutatto in streaming su Disney+ lo scorso ottobre (visibile anche su Sky e Now). La saga familiare ha il pregio di trasportare lo spettatore nel mondo della Sicilia della metà dell'Ottocento. Anche le ambientazioni, naturalmente, ripropongono posti e scenari come erano tra il 1818 e lo sbarco di Garibaldi sull'isola. Le riprese, che sono state effettuate quasi tutte in Sicilia nel corso del 2022, hanno interessato varie città ma la maggior parte si sono svolte a Palermo





