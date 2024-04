La serie soprannaturale 'Detective Defunti' disponibile su Netflix

Tutti gli episodi della serie soprannaturale saranno disponibili in streaming su Netflix dal 25 aprile. "Un fastidioso fantasma ti tormenta? Un demone ti ha rubato i ricordi più belli? Non ti resta che chiamare i Detective Defunti ". Il 25 aprile sarà disponibile in streaming suda cui è tratta la serie di successo. Netflix anticipa che demoni, fantasmi e personaggi di quelle storie, tra cui Morte, torneranno in questa nuova interazione.

Qui di seguito è possibile apprezzarne una lunga anteprima nel), ovvero"il cervello" e"i muscoli" dell'omonima agenzia. Adolescenti nati a decenni di distanza che si incontrano nell'aldilà, Edwin e Charles sono migliori amici e fantasmi... che si occupano di risolvere misteri. Insieme affrontano folli avventure, incluso sfuggire a streghe malvagie, all'inferno e alla Morte stessa. Con l'aiuto di una sensitiva di nome Crystal (Kirby Howell-Baptist

Serie Soprannaturale Streaming Netflix Detective Defunti Fantasmi Misteri

