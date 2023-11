La senatrice Cattaneo rivela l'origine del divieto di coltivare carne sintetica in Italia

La senatrice a vita Elena Cattaneo ha rivelato che il divieto in Italia di coltivare carne sintetica è stato imposto a seguito di una petizione sul sito della Coldiretti. La senatrice ha cercato la petizione per conoscere gli argomenti esposti, ma non è riuscita a trovarla. Questo atto di luddismo alimentare da parte dei governi italiani è preoccupante.





🏆 6. HuffPostItalia » Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Cattaneo: “Lollobrigida, la lotta contro la carne sintetica e quel volantino della Coldiretti senza fondament…La senatrice a vita e docente della Statale di Milano: «In due milioni hanno sottoscritto la petizione, l’avrei anche condivisa ma non ho trovato un testo orga…

Fonte: LaStampa - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Meritocrazia Italia, Cattaneo: 'Apatia male del nostro tempo, voglia di partecipare importante''Libertà è partecipazione come diceva Gaber'

Fonte: Adnkronos - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Forza Italia contro Report: “Denigra Forza Italia a urne aperte, porteremo il caso in Vigilanza Rai”Gasparri: “Affermazioni di ogni genere, denigrazioni basate su narrazioni prive di fondamento, una vera e propria aggressione”. Il movimento cinque stelle: “Ma…

Fonte: repubblica - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

La letterina di Littizzetto a Meloni dopo l'addio a Giambruno: 'La famiglia tradizionale è saltata, non baste…'Cara Meloni, fù fidanzata Giambruno, Fratella d'Italia da sempre e single d'Italia da Ve…

Fonte: LaStampa - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Fabio Fazio fa ancora meglio, record di ascolti per la seconda puntata di “Che tempo che fa”. Battuto “Report…'Cara Meloni, fù fidanzata Giambruno, Fratella d'Italia da sempre e single d'Italia da Ve…

Fonte: LaStampa - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Italia U15, è la volta del Centro Italia: i convocati per la selezione di BattistiGiovedì 26 ottobre, presso il Centro di Preparazione Olimpica 'Giulio Onesti' di Roma, si svolgerà la terza tappa nella costruzione della prossima nazionale under 15. Enrico Battisti ha convocato 45

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 6. / 89 Leggi di più »