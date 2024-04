La segretaria Dem alla 'Stampa estera':"Con l'esecutivo di Giorgia Meloni collaborazione su politica estera ma, dalla salute al lavoro, è scontro sui fondamentali costituzionali ". E annuncia:" Tessera 2024 dedicata a Berlinguer "Il campo largo"fortunatamente per l'Italia" non è morto. Parola della segretaria Dem Elly Schlein intervistata alla 'Stampa estera'.

Nessuna decisione ancora invece rispetto ad una sua candidatura alle Europee."Stiamo lavorando alle liste, arriveremo a una definizione in tempi brevi, c'è una scadenza a fine mese".La segretaria annuncia poi l'omaggio del Pd al leder comunista Enrico Berlinguer.

"Siamo contenti, il lavoro di ricostruzione dell’identità del partito è faticoso e lungo, abbiamo pieno mandato.

Segretaria Dem Giorgia Meloni Politica Estera Fondamentali Costituzionali Tessera 2024 Berlinguer

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Adnkronos / 🏆 8. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Fosse Ardeatine, l'assurda polemica di Anpi e sinistra contro Giorgia MeloniDal 25 aprile al Giorno della Memoria . Dal primo maggio alla Festa della Repubblica. Non importa quale sia la ricorrenza, ciò che conta, pe...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Eccidio Fosse Ardeatine, è nuovamente scontro tra l'Anpi e Giorgia MeloniL'Associazione partigiani: "Omette ancora il ruolo dei fascisti"

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

Fosse Ardeatine, Anpi contro Giorgia Meloni: "Non ha detto fascista"No, all'Anpi non basta mai. Ma procediamo con ordine. Oggi, domenica 24 marzo, cadono gli ottant'anni dall'eccidio delle Fosse Ardeatine ...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Crozza e il monologo sulle banche: “Giorgia Meloni si era indignata sugli extraprofittiNella nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza interviene sulle banche in Italia. “È normale che le banche abbiano fatto 28 miliardi di utili, sì, perché i tassi sono passati dallo 0,5 al 4,50%.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Giorgia Meloni, i gesti teatrali e i sovranisti: perché l’ironia è necessaria per non spaventareLa strategia è chiara: amplificare, anziché smorzare, le polemiche dell'opposizione per ridicolizzarle. Dal blog di Marco Venturini

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Giorgia Meloni in visita alla fiera Cosmoprof di BolognaLa presidente del consiglio Giorgia Meloni è arrivata alla fiera della cosmetica Cosmoprof a Bologna, per una visita privata. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »