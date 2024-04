La scrittrice JK Rowling critica la nuova legge sulla criminalizzazione dell'odio in Scozia

Contro la legge dal sapore vagamente orwelliano, entrata in vigore ieri in Scozia, che criminalizza i comportamenti «minacciosi e abusivi» diretti a «fomentare odio sulla base di età, disabilità, religione, orientamento sessuale e identità transgender». Per i critici, si tratta di un attacco alla libertà di espressione, perché ora si rischiano fino a sette anni di galera per aver messo in discussione, per esempio, la religione islamica o per aver negato l’autoidentificazione di genere.

È su quest’ultimo aspetto che è scesa in campo la celebre scrittrice, da tempo impegnata in una battaglia a difesa della realtà del sesso biologico e dei diritti delle donne (e guarda caso, la nuova legge non include fra le categorie protette le donne né prevede il reato di misoginia): JK Rowling ha postato in cui ha messo alla berlina dieci personaggi transgender (fra cui noti stupratori) insistendo a definirli per quello che sono, ossia maschi

