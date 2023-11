La scherma, una passione che diventa lavoro per Francesca Palumbo

Iniziata come un gioco la scherma è diventata per lei prima una passione poi il suo lavoro. Coinvolgente, esplosiva, libera, la scherma per Francesca Palumbo è la vita. Specializzata nel fioretto questa formidabile schermitrice potentina ha conquistato un oro mondiale e due ori europei, tutti nella specialità del fioretto a squadre. A livello individuale, invece, vanta un bronzo europeo, conquistato a Plovdiv 2023.

L'abbiamo incontrata in occasione dei TTG Travel Experience di Rimini, manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia, dove è stata presentata la nuova campagna di Comunicazione 2024 dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata dal titolo Basilicata, state of mind di cui è testimonial insieme ad altri quattro talenti sportivi lucani: Domenico Acerenza (nuoto), Terryana D’Onofrio (karate), Claudio Coviello (danza) e Domenico Pozzovivo (ciclismo)

