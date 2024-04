La Scala di Milano: Ortombina sarà il nuovo sovrintendente a partire dal 2024

Alla fine per il Teatro alla Scala la scelta è stata una via di mezzo, tra chi puntava al prolungamento del contratto all’attuale sovrintendente Dominique Meyer e chi voleva imporre da subito il nome di Fortunato Ortombina , proveniente dalla Fenice di Venezia. Ci saranno entrambi , fino ad agosto 2025, in una sorta di affiancamento. È stato annunciato oggi dallo stesso sindaco di Milano Giuseppe Sala, a chiusura del cda.

«Il consiglio così delibera per una questione relativa al nostro statuto: come già successo quando avevamo designato Meyer, questo rinnovo dovrà essere confermato dal nuovo consiglio che entrerà in funzione a febbraio 2025.

La Scala Milano Sovrintendente Dominique Meyer Fortunato Ortombina

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



sole24ore / 🏆 1. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Nuova Nissan Juke 2024 in anteprima alla Milano Marathon 2024TgCom24 | Video |Nello speciale motori anche la Renault 5 tutta elettrica

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Euro 2024: ultimi tre pass per Euro 2024, l'Ucraina sogna Ucraini contro l'Islanda. Galles e Georgia per Polonia e Grecia (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Mercato auto Europa 2024: crescono le immatricolazioni anche nel mese di febbraio 2024Secondo i dati diffusi da ACEA, il mercato auto Europa e quello del Regno Unito sono cresciuti nel mese di febbraio 2024, del 10,2%.

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Vinitaly, il taglio del nastro dell'edizione 2024(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2024 Il momento del taglio del nastro dell'edizione 2024 di...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Vinitaly 2024, il taglio del nastro con Urso, Tajani, Fontana e Zaia(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2024 Il momento del taglio del nastro dell'edizione 2024 di...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Diana Bracco scala classifica Top Reputation marzo 2024Guadagna 12 posizioni rispetto al mese precedente e sale al 33esimo posto

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »