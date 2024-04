La Sapienza rifiuta l'idea del boicottaggio e sostiene la ricerca scientifica

La Sapienza "rifiuta l'idea che il boicottaggio della collaborazione scientifica internazionale, la rinuncia alla libertà della didattica e della ricerca, e la negazione delle associate responsabilità di ogni singolo ricercatore possano favorire la pace e il rispetto della dignità umana".

In primo luogo gli organi di governo dell'università hanno rappresentato, a nome di tutta la comunità, sentimenti di "dolore e orrore per l'escalation militare e per la conseguente crisi umanitaria in corso in Palestina". Sapienza si è impegnata a favorire"la discussione, il confronto e la libera espressione del dissenso, purché non diventi prevaricazione.

Tra le misure che l'Ateneo intende promuovere l'attivazione del Dottorato nazionale di Studi per la Pace; l'adesione al partenariato con An-Najah National University, Unimed e Palestinian Student Scholarship Fund per il completamento dell'istruzione universitaria gratuita degli studenti residenti nella Striscia di Gaza. Inoltre Sapienza si impegna a destinare una quota del budget per il finanziamento di visite di studiosi provenienti dalle zone del conflitto in Medio Oriente.

La Sapienza Boicottaggio Ricerca Scientifica Libertà Discussione Confronto Escalation Militare Crisi Umanitaria Palestina

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Gli studenti pro Palestina in Senato accademico all'Università di Torino: 'Boicottiamo Israele'Chiedono il 'boicottaggio accademico' nei confronti di Israele, gli studenti attivisti del colle…

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Studenti bloccano il Senato accademico dell'Università di Torinon gruppo di studenti ha interrotto la riunione del Senato accademico dell'Università di Torino nel…

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Torino, accordo università-Israele: studenti protestano al Senato accademicoGli studenti universitari hanno sospeso una seduta del Senato accademico presso il rettorato di Torino come segno di protesta per gli Accordi tra l&3...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Collettivi UniBa,il 9 aprile riunione Senato accademico su MaeciSono arrivati davanti alla sala in cui era riunito il senato accademico dell'università di Bari, armati di bandiere palestinesi, un grande striscione e un megafono per chiedere di 'non partecipare al bando Maeci 2024 Italia-Israele' e di dire no 'agli acco...

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Cambiare Rotta: 'Gli studenti occupano il rettorato della Sapienza''Il Senato accademico ci ascolti, basta complicità con Israele' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Molestie all’Università, “Maipiùzitte” imbrattano di rosa il toro del campus Einaudi: “Ribellione contro la v…n gruppo di studenti ha interrotto la riunione del Senato accademico dell'Università di Torino nel…

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »