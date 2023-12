La Russia torna all’offensiva. Nella prima conferenza stampa di fine anno dall’inizio della guerra in Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin ha messo in chiaro la traiettoria del conflitto dal punto di vista di Mosca: una soluzione di pace attraverso un negoziato politico è possibile, ma non è questo il momento. Adesso Mosca può tornare a premere su Kiev, anche sul campo, e mettere l’avversario ucraino davanti alle sue fragilità militari, politiche e diplomatiche.

Obiettivo: sfiancarlo al punto da condurlo al tavolo delle trattative in posizione di debolezza e scarsa leva negoziale. È questo ciò che emerge dalle ultime parole di Putin, sempre più convinto che la profezia russa sul progressivo logoramento dell’Occidente di fronte al peso del sostegno incondizionato all’Ucraina si stia avverando. Il tempo, pensa adesso il Cremlino, è stato galantuomo. “La pace sarà possibile quando raggiungeremo i nostri obiettivi” ha dichiarato il leader russo rispondendo alle domande di giornalisti, soldati, attivisti e privati cittadin





