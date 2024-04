La Roma presenta una maglia speciale per il derby della Capitale

(ANSA) - ROMA, 02 APR - Un omaggio alla storia del club. L'eredità degli Anni '90 e primi Anni 2000 scende in campo per un'occasione speciale, che ha sempre fatto battere il cuore dei tifosi della Roma. Così,base rossa della maglia, spicca la trama con la spigatura nera , mentre dalla parte del cuore compare lo stemma con la lupa e il monogramma ASR caro ai tifosi e tratta dal distintivo appartenuto al fondatore e primo presidente del Club. Sul lato destro è presente il logo Adidas in bianco.

Le tre strisce partono dal colletto su base arancione e proseguono sulle spalle. Il colore arancione ritorna nella finitura delle maniche. La squadra scenderà in campo con questa maglia nel derby della Capitale abbinandola aItalia Femminile, Serturini alza bandiera bianca. Al suo posto sarà convocata PrugnaEditoriale di Raimondo De Magistris In Serie A solo tre allenatori sono certi al 100% di non cambiare club in estat

