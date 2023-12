La Roma e il Milan scoprono i loro avversari negli spareggi di Europa League

La Roma pesca il Feyenoord, il Milan trova il Rennes. Questo il verdetto dell'urna di Nyon (Svizzera), dove sono stati sorteggiati oggi (18 dicembre) gli accoppiamenti degli spareggi di Europa League, in cui si sfideranno per approdare agli ottavi le seconde dei vari gironi (come i giallorossi) e le 'retrocesse' dalla Champions (come i rossoneri). Rivivi la diretta della giornata...

15:55 Rennes, il commento sul Milan dopo il sorteggio 'Il Rennes ha scoperto il suo avversario nei playoff di Europa League! I bretoni sfideranno il Milan, vero punto di riferimento del calcio europeo'. Così il Rennes ha commentato sul proprio sito ufficiale il sorteggio dei playoff di Europa League, che gli ha riservato in sorte un doppio confronto contro i rossoneri di Piol





CorSport » / 🏆 41. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Importante sfida di Champions League per il Milan contro il Borussia DortmundIl Milan si prepara per la cruciale sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. La partita potrebbe cambiare la stagione dei rossoneri e la loro qualificazione agli ottavi di finale.

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

La Dea e la Fiorentina passano agli ottavi di Europa LeagueLa Dea, già sicura del primo posto nel gruppo e della qualificazione agli ottavi di Europa League, in Polonia trionfa 4-0 contro il Rakow. I giallorossi vincono 3-0 all’Olimpico contro lo Sheriff ma, visto il successo dello Slavia Praga contro il Servette, terminano il girone al secondo posto: per continuare il cammino in Europa League e giocare gli ottavi dovranno affrontare prima i playoff. In Conference League, tra Ferencvaros e Fiorentina è terminata 1-1: i viola passano agli ottavi da primi del girone

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Ti devo dire, ti vedo dire, vi devo dire, ti devo dire... Che così brutta la situa alla fine non èCapisco bene se i tifosi del Milan siano un po' indispettiti dal trovarsi a leggere, a poche ore dalla prima storica retrocessione del club dalla Champions League all'Europa League grazie - o a causa - del terzo posto nel girone conquistato ieri con la vittoria sul Newcastle e il contemporaneo pareggio tra Borussia Dortmund e Psg, un articolo di commento titolato con una citazione da TikTok di CiccioGamer89, ma, onestamente, il leitmotiv dei pensieri del giorno dopo mi sembra ben riassunto nell'ormai classico"Ti devo dire, ti vedo dire, vi devo dire, ti devo dire... Che così brutta la situa alla fine non è", da leggere ovviamente col tono del noto youtuber romano.Tale frase, d'altronde, risponde in maniera esemplificativa alla domanda:"Meglio per il Milan essere fuori da tutto in Europa o qualificarsi all'Europa League?"

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Maignan, una serata da dimenticare per il MilanIl portiere Maignan del Milan ha una serata negativa contro il Dortmund

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Sconfitte e reti subite, un 2023 da incubo per il Milan: due soluzioni dal mercatoUna storica semifinale di Champions League, perché conquistata a 16 anni di distanza dall’ultima e perché disputata contro i rivali cittadini dell’Inter, non può cancellare

Fonte: cmdotcom - 🏆 39. / 51 Leggi di più »

Ibrahimovic, ufficiale il terzo ritorno al Milan: 'Amore senza fine'Lo svedese torna ai rossoneri rivestendo una nuova carica: 'Grato a Cardinale per avermi messo a disposizione questa opportunità'

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »