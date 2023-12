La Roma affronta la Fiorentina e Mourinho parla delle dichiarazioni

La Roma domani affronta la Fiorentina e inizia un filotto, lungo un mese, di soli scontri diretti. In conferenza stampa però tiene ancora banco il tema delle dichiarazioni di Mourinho prima del Sassuolo: "Ieri ho incontrato il Procuratore federale Chiné, sono andato felice e di mia iniziativa. Non posso raccontare quello che ci siamo detti, ma mi aspetto giustizia e io avevo il diritto e il dovere di dire quelle cose".

Sulla partita: "La Fiorentina è una grande squadra e ha i nostri stessi obiettivi" Si parte dalla Fiorentina: arriveranno poi Bologna, Napoli, Juventus, Atalanta e si ricomincerà dal Milan nel girone di ritorno.intervallato solo dall'ultima sfida del girone di Europa League contro lo Sheriff e dagli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Cremonese.





