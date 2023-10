LA RIVOLTA DEI BARBARI - Film (1965)

è un film di genere avventura del 1965, diretto da Guido Malatesta, con Gabriele Antonini e Andrea Aureli. Durata 81 minuti. Distribuito da BELLOTTI FILM.

In una taverna di Treviri, lontana provincia romana, vengono arrestati dai pretoriani tutti gli uomini sospetti e tra questi Dario e Marco. Dario è un console romano, inviato in incognito sul posto per far luce sulla continua sparizione delle paghe destinate al presidio romano. Liberato per intervento di Livia, Dario scopre che i colpevoli sono Bruto e Augusta, i quali agiscono per incarico del corrotto governatore Domizio.

Italia Notizie

Leggi di più:

comingsoonit »

Decaro (Anci): Fondi del Pnrr sono realizzazione dei sogni dei nostri concittadini'Le opere del Pnrr sono i nostri sogni, i sogni dei nostri concittadini sono il sogno di poter vedere finalmente le famiglie che trovano un tetto sopra la testa con nuovi alloggi popolari. È il sogno di tanti lavoratori, tante famiglie, tanti genitori che possono lasciare i bambini nei 264. Leggi di più ⮕

Decaro (Anci): Fondi del Pnrr sono realizzazione dei sogni dei nostri concittadini(Agenzia Vista) Genova, 26 ottobre 2023 Leggi di più ⮕

Il tracollo dei mutui (per colpa dei tassi decisi dalla Bce)I tassi alle stelle decisi dalla Bce hanno fatto crollare le richieste di mutui immobiliari: i dieci rialzi consecutivi del costo del denaro per ben 450 punti base in appena 14 mesi hanno infiammato le rate mensili e chi doveva comprare casa o ha rinviato l'acquisto, oppure lo ha fatto mettendo mano ai risparmi e quindi senza ricorrere all'aiuto... Leggi di più ⮕

A Roma cassonetti dati alle fiamme nella notteGli interventi dei vigili del fuoco, dei carabinieri e della polizia locale Leggi di più ⮕

Lanuvio, vigili sequestrano duemila prodotti per igiene personale con sostanza nociva e giocattoli per HalloweLanuvio, importante operazione a tutela della salute dei consumatori e dei bambini è stata... Leggi di più ⮕

Pacific Rim 2 - La Rivolta - Film (2018)Pacific Rim 2 - La Rivolta è un film di genere azione, fantascienza del 2018, diretto da Steven S. DeKnight, con John Boyega e Scott Eastwood. Uscita al cinema il 22 marzo 2018. Durata 111 minuti. Distribuito da Universal Pictures. Leggi di più ⮕