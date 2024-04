La rinascita di De Ketelaere all'Atalanta

Un celebre verso di una canzone splendida scritta da Pino Daniele e Massimo Troisi recita in napoletano: “O’ ssaje comme fa ‘o core quando s’è sbagliato”. Interpreta i tumulti dell’amore, capace di nascere e morire con la medesima rapidità. Evidentemente, allora, anche il cuore diLa stagione in rossonero è stata più che negativa, 40 presenze e 1 solo assist. Nessun gol e un investimento da più didecisamente non ripagato.

L’Atalanta mi sta aiutando molto: dallo staff ai compagni fino ai tifosi che mi hanno fatto sentire a casa".Il contesto bergamasco, meno pressante e più casalingo, è stato la medicina ideale per Charles: "All’Atalanta mi trovo molto bene. Ho imparato molto dalla stagione negativa fatta con il Milan. Mi ha aiutato a compiere dei passi in avanti e mi aiuterà ancora. Da una buona stagione impari molto, ma da stagioni un po’ meno buone impari ancora di più".

