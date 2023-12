La riluttanza dell'Italia a ratificare il MES

La sua «logica di pacchetto» doveva servire a usare la ratifica del MES come leva per ottenere altro, ma le è andata male Meloni sul palco di Atreju, il raduno nazionale di Fratelli d'Italia a Roma, il 16 dicembre 2023 (Alessandra Tarantino/AP Photo) Associated Press/LaPresse Only Italy and Spain(Meccanismo Europeo di Stabilità).

Il MES è un fondo europeo che garantisce assistenza finanziaria ai paesi membri che pur avendo un debito pubblico sostenibile si trovino in difficoltà momentanea nel finanziarsi sul mercato. Dei 20 paesi che aderiscono al MES, l’Italia è l’unico a non aver ratificato la riforma del trattato, e questo impedisce la sua entrata in vigore effettiva. La riluttanza del governo su questo argomento deriva da una contrarietà storica e pregiudiziale dei partiti di destra al MES, alimentata per anni attraverso una propaganda piuttosto aggressiva che lo descriveva come uno strumento di ricatto dei burocrati europei, ma anche di Francia e Germania nei confronti dell’Itali





