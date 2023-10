La ricostruzione in 3D dell'IDF: 'Il comando centrale di Hamas è sotto l’ospedale di Gaza'

Secondo quanto dichiarato dal portavoce delle forze di difesa israeliane, il contrammiraglio Daniel Hagari, la principale base operativa del gruppo terrorista Hamas si troverebbe sotto l’ospedale Al-Shifa nella città di Gaza.

Secondo le dichiarazioni di Hagari Hamas disporrebbe di diversi complessi sotterranei sotto Al-Shifa – il più grande ospedale nella striscia di Gaza con 1.500 posti letto e 4000 dipendenti– che vengono utilizzati dai capi del gruppo terroristico per dirigere attacchi contro Israele.

Le accuse Hagari ha documentato le accuse con una serie di foto aeree, registrazioni audio e una ricostruzione 3D al computer di come sarebbe il dispositivo installato da Hamas nell’ospedale di Gaza. “Abbiamo prove concrete che centinaia di terroristi si sono riversati nell’ospedale per nascondersi dopo i massacri del 7 ottobre” ha detto Il portavoce, aggiungendo che Israele ha informazioni secondo cui vi sono diversi tunnel che dall’esterno dell’ospedale conducono alla base sotterranea in modo che i membri di Hamas non hanno bisogno di accedere dagli ingressi dell’ospedale. headtopics.com

L'esercito ha detto di essere in possesso di foto che proverebbe quanto dichiarato ma di non poterle mostrare.Il quartiere generale secondo la ricostruzione di Israele La base sotterranea di Hamas sfrutterebbe anche le strutture energetiche dell’ospedale. Il portavoce militare ha confermato che c’è carburante negli ospedali di Gaza, facendo sentire due conversazioni registrate di cittadini di Gaza.

“Hamas deruba i civili di Gaza per alimentare i suoi attacchi”, ha commentato Hagari che ha accusato Hamas di utilizzare come scudi umani questo e altri ospedali, oltre a moschee e strutture Onu.

