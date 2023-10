La ricostruzione i 3D dell'IDF: 'Il comando centrale di Hamas sotto l’ospedale di Gaza'

L’esercito israeliano, l’Idf, ha spiegato in una conferenza stampa che la principale base operativa del gruppo terrorista Hamas si trova sotto l’ospedale Al-Shifa nella città di Gaza.

Hamas dispone di diversi complessi sotterranei sotto Al-Shifa – il più grande ospedale nella striscia di Gaza con 1.500 posti letto e 4000 dipendenti– che vengono utilizzati dai capi del gruppo terroristico per dirigere attacchi contro Israele.

Le accuse Hagari ha documentato le accuse con una serie di foto aeree, registrazioni audio e una ricostruzione 3D al computer di come sarebbe il dispositivo installato da Hamas nell’ospedale di Gaza. “Abbiamo prove concrete che centinaia di terroristi si sono riversati nell’ospedale per nascondersi dopo i massacri del 7 ottobre” ha detto Il portavoce, aggiungendo che Israele ha informazioni secondo cui vi sono diversi tunnel che dall’esterno dell’ospedale conducono alla base sotterranea in modo che i membri di Hamas non hanno bisogno di accedere dagli ingressi dell’ospedale. headtopics.com

Come funziona il QG La base sotterranea di Hamas sfrutta anche le strutture energetiche dell’ospedale. Il portavoce militare ha confermato che c’è carburante negli ospedali di Gaza, facendo sentire due conversazioni registrate di cittadini di Gaza. In una delle conversazioni, un palestinese dice che Hamas controlla l’ospedale e dispone di carburante e che quelli “con i contatti giusti” possono portare taniche e riempirle.

