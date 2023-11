La responsabilità degli uomini nella violenza sulle donne

Quando sono arrivato qui la prima volta e vi ho sentito parlare, ho pensato fossimo sposati tutti con la stessa donna. Tutti, dai nostri racconti, sembrava subissimo le stesse provocazioni. Poi ho capito che il problema eravamo noi. Chiamatelo Mario, o dategli pure il nome che volete.

La sua identità non ci interessa, e neanche la sua storia, ci basta sapere che per qualche motivo, per qualche violenza compiuta, Mario questa frase l’ha pronunciata di fronte a un gruppo di uomini, che come lui avevano commesso violenza su una donna. Sono giovani, altri adulti, istruiti, altri meno, ricchi e altri poveri. Non c’è un profilo comune rintracciabile, se non il fatto che tutti hanno a turno minimizzato quella violenza, attribuendone le cause alla compagna che l’aveva subita. È più facile riconoscere le colpe degli altri e tanti, come Mario, ascoltando sono riusciti a percepire la propria responsabilit





