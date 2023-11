la Repubblica (Torino) apre su Torino-Frosinone: 'C'è Soulé tra la il Toro e la Coppa'

E Lukaku mi ha fatto quasi un po' pena"Torino, Juric contro il tabù Grande Torino: due sfide in quattro giorni per svoltareL'occasione da non perdere in scadenza: Nico Williams, ci sono anche due italiane in filaFeralpisalò, continua la preparazione in vista del Cosenza: differenziato per CamporeseCoppa Italia, il Parma vola agli ottavi.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUTTOMERCATOWEB: Il Frosinone prepara la Coppa Italia ancora senza Harroui: le ultime in vista del TorinoSeduta di allenamento pomeridiana alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per il Frosinone di mister Eusebio Di Francesco, che inizia a preparare la trasferta di Coppa Italia contro il Torino (gara

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOSPORT: Tentazione Gemello per Torino-Frosinone: Juric ci sta pensandoIl tecnico pensa alla turnazione tra i pali in vista della Coppa Italia. Per il giovane portiere una sola presenza dal 2022

Fonte: tuttosport | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Domani Torino-Frosinone, i 23 convocati di Di Francesco: tre gli indisponibiliSono 23 i calciatori del Frosinone convocati da mister Di Francesco per la gara di Torino che andrà in scena domani sera e sarà valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Assente Caso per in

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

CORSPORT: Pronostico Torino-Frosinone, la quota dell'Over 1,5 CasaPiemontesi e laziali si sfidano per un posto negli ottavi di Coppa Italia contro il Napoli

Fonte: CorSport | Leggi di più ⮕

SKYSPORT: Torino-FrosinoneLeggi su Sky Sport: preview.

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Torino, Juric e la Coppa Italia per risvegliare l'attacco: a partire da Duvan ZapataGiovedì prossimo il Torino torna in campo. La squadra di Ivan Juric scenderà in campo fra le mura amiche contro il Frosinone per il match valido per la Coppa Italia. Obiettivo dei granata dare conti

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕