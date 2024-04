La relazione tra morte e resurrezione

Se la resurrezione presuppone necessariamente la morte, la morte non conduce altrettanto necessariamente alla resurrezione. Morte e resurrezione si imparentano quando chi muore è riconosciuto da una forza tale che lo strappa ad un destino altrimenti definitivo per definizione.

