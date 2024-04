La Regione Marche ha a disposizione il Piano Gizc per la gestione delle zone costiere

ANCONA Per mettersi al riparo da mareggiate come quella di Pasqua e Pasquetta, la Regione Marche ha a disposizione il Piano Gizc , lo strumento di programmazione per la gestione integrata delle zone costiere .

L’ultima pianificazione complessiva della difesa del litorale risale al 31 gennaio dell’anno scorso, quando la giunta regionale ha individuato dieci interventi per proseguire il suo piano anti-erosione costiera: dalla scogliera di Casteldimezzo a Pesaro fino ai frangiflutti sommersi della Sentina a San Benedetto del Tronto. Erano stati messi a disposizione quasi 40 milioni di euro, sia attingendo dai fondi del Fesr 2021-27, Fondo europeo di sviluppo regionale (per 25 milioni) che dai fondi del Pnrr destinati alla gestione del rischio di alluvione e alla riduzione del rischio idrogeologico, per 14.682.782 eur

Regione Marche Piano Gizc Zone Costiere Mareggiate Difesa Del Litorale

