La reazione di Luis Enrique sulla sostituzione di Mbappé

Nel corso della conferenza stampa in vista della semifinale di Coppa di Francia contro il Rennes, Luis Enrique è stato interpellato sulla reazione stizzita di Mbappé dopo il cambio nella gara contro il Marsiglia: 'Non ci sono stati insulti verso di me, da un'invenzione sono partite solo speculazioni. Voglio che la stagione finisca bene per il Psg e per Kylian' Il mancato rinnovo di contratto di Mbappé, non è mai sembrato idilliaco.

L'ultima puntata è andata in scena domenica 31 marzo, durante la partita con il Marsiglia. In vantaggio ma in inferiorità numerica, lo spagnolo ha deciso di richiamare Mbappé in panchina, facendo entrare Goncalo Ramos al suo posto. Il portoghese ha poi segnato il gol del raddoppio, ma l'attenzione è stata catturata dall'ex Monaco, che semifinale di Coppa di Francia contro il Rennes, l'argomento Mbappé tiene banco più della partita, nonostante il Psg tenga ancora vivo il sogno Triplete. 'La cosa incredibile è che una bugia genera di tutto

