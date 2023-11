La raccolta delle olive in Libano tra bombe e alberi bruciati

Il rumore "disturba i lavoratori, che si spaventano e a volte se ne vanno", aggiunge dal campo della sua famiglia nella regione di Hasbaya, vicino al confine con Israele. Accanto a lui, un lavoratore a giornata riceve un messaggio sul cellulare che lo informa dei bombardamenti in un villaggio vicino, dove vive con la sua famiglia. Chiama per chiedere notizie, poi, rassicurato, torna al lavoro.

La stagione della raccolta delle olive, che dura dalla fine di ottobre all'inizio di novembre, arriva in un momento in cuitra l'esercito israeliano e gli Hezbollah libanesi e i loro alleati, che sostengono Hamas.

Le violenze sono iniziate all'indomani dell'attacco del movimento islamista palestinese contro Israele, il 7 ottobre, che si è vendicato bombardando senza sosta la Striscia di Gaza, una guerra che ha provocato migliaia di vittime. Nel sud del Libano, nel mese di ottobre, sono state uccise 63 persone, per lo più combattenti Hezbollah filo-iraniani, ma anche civili.

Il ministro dell'Agricoltura Abbas Hajj Hassan ha dichiarato all'AFP che 40.000 alberi sono stati bruciati dagli incendi nella striscia di confine. Il Libano e le ONG hanno accusato Israele di aver usato il fosforo bianco, il cui uso è vietato contro i civili, nei suoi attacchi per causare deliberatamente incendi.Le scene rurali di persone che scuotono gli ulivi per far cadere il raccolto su teli bianchi stesi sotto gli alberi contrastano con l'atmosfera di guerra.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AGENZIA_ANSA: Israele, blindati e soldati schierati al confine con il LibanoL'Esercito ha intercettato in questi giorni diversi missili lanciati da Hezbollah (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Guerra a Gaza, a che punto è l’avanzata delle truppe di Israele nella StrisciaLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra a Gaza, a che punto è l’avanzata delle truppe di Israele nella Striscia

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

ILGIORNALE: Israele e la guerra nei tunnel: cosa c'è da sapere sulle 'bombe spugna' su GazaSecondo il quotidiano britannico Telegraph l'esercito israeliano starebbe utilizzando 'bombe spugna' per neutralizzare i tunnel di Hamas nella Striscia di Gaza. Ma esistono davvero?

Fonte: ilgiornale | Leggi di più ⮕

MEDIASETTGCOM24: Israele, bombe su Jabalia, morti e distruzione a GazaHamas ha affermato che sette ostaggi sono stati uccisi ieri in un attacco aereo israeliano sul campo profughi di Jabalia, nel nord di Gaza. Il gruppo militante ha detto che tre degli ostaggi erano stranieri.

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Israele, 'durante la notte uccise decine di terroristi''Distrutte cellule del terrore' nel nord di Gaza. Nuovi scontri tra Israele e Libano (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Guerra Ucraina, pioggia di bombe russe: colpiti 118 villaggi. LIVEAmbasciatore Israele a Kiev: Ucraina è Paese filo-israeliano

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕