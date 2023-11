La provocazione di Qba: 'E se i grandi chef 'scoprissero' la Kriek, la birra con succo di ciliegia?'

Cos’è la birra? E quali sono le sue potenzialità? Stando a quanto riportano i vocabolari, la definizione è la seguente: “Bevanda moderatamente alcolica ottenuta dalla fermentazione del malto d'orzo a opera di saccaromiceti (Saccharomyces cerevisiae), resa aromatica dal luppolo e saturata con anidride carbonica”. Ma le parole, almeno quelle ufficiali, non sempre riescono a dare il giusto senso alla storia del cibo.

Abbiamo iniziato, per esempio, da qualche tempo a fare un lavoro tramite i social network, TikTok in particolare, che a ogni birra, una alla settimana, abbina tre diversi piatti della tradizione”. Ma la birra non ha solo la cucina tradizionale come punto d’arrivo, secondo il punto di vista e gli obiettivi di Lorenzo Bossi.

Tale e Quale Show, Lorenzo Licitra è il vincitore della quinta puntataCon una travolgente e commovente interpretazione di Alex Baroni, Lorenzo Licitra è il... Leggi di più ⮕

Empoli, Andreazzoli: 'Luperto ci creda come Di Lorenzo, non si accontenti'Il tecnico dell&39;Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l&39;Atalanta: “Non dobbiamo pensare di essere arrivati ad alzare l’asticella, Leggi di più ⮕

Luperto da Empoli alla Nazionale? Andreazzoli: 'Gli ho detto che deve fare come Di Lorenzo'Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, nel corso della conferenza stampa di presentazione della partita di lunedì pomeriggio contro l'Atalanta, la penultima nel programma della 10^ giornata di Leggi di più ⮕

Sinner-Medvedev vale il titolo, quando e dove vederla in tv e streaming. Jannik insegue il 4° trofeo in stagioneATP VIENNA - Dopo aver battuto Lorenzo Sonego nel derby, Jannik Sinner si prepara a sfidare lo statunitense Frances Tiafoe ai quarti di finale dell'Erste Bank O Leggi di più ⮕

Cimiteri fatiscenti, 2 novembre da vergogna. Negli ospedali romani scarseggia il sangue. ASCOLTA il podcast di oggi 30 ottobreLe notizie di oggi, lunedì 30 ottobre, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli. In redazione Lorenzo Nicolini Leggi di più ⮕

“Nun se po’ cchiù parlà”, Maurisa Laurito scherza (mica tanto) in una canzone alla Arbore sul…Nel pezzo scritto da Lorenzo Hengeller (in anteprima il video su FQMagazine), la celebre attrice della banda di Quelli della notte si lamenta con spudorata ironia di cancel culture, finte battaglie formali per le donne e per quella spensieratezza che non fa più parte della vita di tutti i giorni. Leggi di più ⮕