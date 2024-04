La protezione vaccinale nei pazienti fragili e a rischio

I tumori e spesso anche le terapie per combatterli indeboliscono il sistema immunitario, rendendo i pazienti particolarmente «fragili» e vulnerabili ai pericoli provenienti da altre patologie, più o meno gravi.

«Per questo Aiom ha lanciato una nuova campagna informativa, rivolta anche ai caregiver, che promuove la consapevolezza sull’importanza dei vaccini, come quelli contro influenza, pneumococco, SARS-CoV-2, Herpes Zoster, Virus Respiratorio Sinciziale - ha detto Giuseppe Tonini, delegato Aiom -. Sono in procinto di essere pubblicate le Linee Guida sulle vaccinazioni nei pazienti oncologici.

Tumori Terapie Sistema Immunitario Pazienti Oncologici Vaccinazione Italia

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Corriere / 🏆 2. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Italia-Lettonia 2-0: Casadei-Fabbian, l'Italia consolida il primato nel gironeCALCIO - L'Italia U21 di Nunziata supera per 2-0 la Lettonia nella sesta uscita di qualificazione all'Europeo di categoria: per gli Azzurrini gol di Casadei...

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Cairo: 'Giro d'Italia aiuta l'Italia, il Governo lo sente suo''Le ricadute economiche sono notevoli per il Paese' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Diffamazione, Fratelli d'Italia chiede carcere per giornalisti: Lega e Forza Italia dicono noBerrino, relatore del ddl, secondo gli stessi alleati non avrebbe concordato gli emendamenti in maggioranza. Pd e Movimento 5 Stelle in rivolta: 'Misura che riporta a Medioevo'

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Boom di donazioni di organi e di trapianti in Italia nel 2023Crescita record per i trapianti di organi: stabilito il record di donatori per ogni milione di abitanti. Restano differenze tra Nord e Sud.

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

Forza Nord: il nuovo movimento di Forza Italia nel Nord-EstForza Nord è il nuovo movimento di Forza Italia nel Nord-Est, guidato da Flavio Tosi, già sindaco di Verona. Il simbolo del movimento ricalca quello degli azzurri, ma è verde al posto del rosso.

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

In arrivo irruzione artica sull’Italia, previsioni meteo prossima settimanaLa data da segnare sul calendario è quella di martedì 16 aprile quando si registrerà una svolta

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »