La prossima Biennale d’arte di Venezia si svolgerà tra l’aprile e il novembre 2024 e sarà un’edizione che, rispetto a quelle passate, si propone di promuovere una rottura radicale con l’idea più rigida di arte contemporanea.

Per la prima volta il curatore sarà un latinoamericano, il brasiliano Adriano Pedrosa, che ha annunciato di voler celebrare la convivenza con la differenza in tutti suoi aspetti, e in particolare dare spazio alla creatività e alla filosofia dei popoli nativi, spesso trattati come degli. Rivendicare la figura dello straniero significa per Pedrosa dare visibilità ad artisti che sono ai margini del mondo dell’arte o sono discriminati per diverse ragioni. Anche se non era obbligatorio, molti paesi hanno accolto il messaggio del curatore della sessantesima Biennale inviando artisti indigeni, afrodiscendenti, esiliati, immigrati o con origini nelle ex colonie. A rappresentare la Spagna sarà Sandra Gamarra, un’artista peruviana di origini giapponesi, gli Stati Uniti per la prima volta hanno scelto l’opera della pittrice e scultrice indigena Jeffrey Gibson, mentre l’Irlanda darà spazio all’artista queer Eimear Walshe, per fare solo alcuni esemp

