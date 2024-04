La produzione di cibo vegetale come soluzione al cambiamento climatico

Entro il 2050, l'aumento della domanda globale di cibo del 50%, parallelamente ai cambiamenti climatici, potrebbe causare la riduzione dei raccolti fino al 30%, secondo quanto emerso al recente World Economic Forum. Necessari, quindi, sistemi produttivi alternativi.

Ma che tipo di prodotti derivati dall'agricoltura cellulare potremmo mangiare? "In Enea, stiamo studiando il potenziale di colture di basilico o bieta rossa, ricchissimi in antiossidanti. Inoltre è stato possibile ottenere cioccolata o caffè e pensiamo ai vantaggi che si avrebbero senza doverli necessariamente importare.

Cibo Vegetale Cambiamento Climatico Laboratorio Biotecnologie Enea Produzione Alimentare

