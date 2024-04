La produzione di cappelli in paglia. A cui, infatti, è dedicato il Museo del Cappello di Firenze. Che nel Settecento si trasferisce in città avviando la coltivazione e la lavorazione dei fusti di un tipo di grano detto paglia, destinato unicamente all’intreccio. E quindi la produzione di copricapo, che così iniziano ad essere esportati anche in Europa. Il Museo occupa tre livelli ed è suddiviso in sette sale espositive, alcune per presentazioni permanenti, altre per mostre tematiche.

“Un museo particolare nel quale sono esposti cappelli, ma anche trecce, borse, dipinti attrezzature e macchinari”, lo definisce il sindaco con delega alla Cultura, Tommaso Grassi. Lo scorso 12 marzo sul portale del Comune è stato pubblicato l’”Avviso per l’affidamento dell’incarico di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità”. Ed infatti sono richiesti come requisiti minimi, oltre alla laurea specialistica o magistrale, oppure un diploma di laurea canonico, “almeno un corso di perfezionamento, dottorato, master attinente alla professionalità ricercata”

