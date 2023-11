La principessa Leonor giura sulla Costituzione

Tutto pronto nel Congresso dei deputati per la cerimonia del giuramento della principessa Leonor di Borbone sulla Costituzione spagnola. L'erede al trono, che domani compirà 18 anni, si dichiarerà fedele alla Carta davanti alla stessa copia sulla quale giurò il padre, Felipe, nel 1986.

Leonor di Borbone, principessa delle Asturie, giurerà, questa è la formula, di"adempiere fedelmente ai suoi doveri, sostenere e far rispettare la Costituzione e le leggi, rispettare i diritti dei cittadini e delle comunità autonome e la fedeltà al re".

Un atto solenne per la storia della monarchia iberica che però ha anche un importante valore politico: grazie al giuramento Leonor di fatto acquisisce il potere di assumere legittimamente le funzioni di regina nel caso in cui suo padre non ne fosse più abilitato. La seduta vedrà la partecipazione di tutti i poteri dello Stato spagnolo, oltre ai deputati e ai senatori, anche ex capi di governo e i presidenti delle comunità autonome. headtopics.com

