La principessa Kate rimanda la diffusione del video sulla sua malattia per trascorrere del tempo con i figli

La principessa Kate ha scelto di rimandare la diffusione del video in cui rivela di avere un cancro per trascorrere del tempo con i suoi figli George, Charlotte e Louis. La famiglia si è trasferita nella tenuta di campagna nel Norfolk e rimarrà lì fino a quando i bambini non torneranno a scuola.

