La principessa Beatrice diventa una parte importante della famiglia reale

Normalmente, la principessa non è considerata una working royal (ovvero, un membro della famiglia reale autorizzato a rappresentare ufficialmente il monarca), perché non svolge mansioni a tempo pieno per conto del re. Ma ora che re Carlo ha fatto un passo indietro per problemi di salute e Kate Middleton non può assolvere le sue funzioni essendo in convalescenza dopo l’intervento chirurgico, la principessa Beatrice ha mostrato la propria dedizione alla famiglia reale.

Sebbene Beatrice, notoriamente riservata, tenda a mantenere un basso profilo in pubblico, è sempre stata strenuamente fedele alla famiglia reale. Ora alcune fonti hanno detto che è «diventata una parte importante della famiglia reale, soprattutto mentre Kate è in convalescenza». Una fonte ben informata ha dichiarato a Ok! magazine che «sia il re sia William hanno visto quanto si è spesa Beatrice nelle ultime settimane ed è per questo che sono lieti di spingerla in prima linea a rappresentare la famiglia in pubblico

