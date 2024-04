La principessa Aiko inizia a lavorare dopo la laurea

«Ho fatto il mio primo passo nel mondo del lavoro», ha detto Aiko ai giornalisti che la aspettavano a Minato, il quartiere di Tokyo che ospita la sede della Croce Rossa, dove è arrivata in tailleur blu e sorrisi: «Voglio fare uno sforzo per abituarmi velocemente al posto di lavoro ed essere al servizio di tutti».

La principessa al momento lavora nell'area che si occupa della formazione dei volontari e ha iniziato questa nuova fase della sua vita ad appena dieci giorni dalla laurea in Letteratura giapponese, conseguita all'Università Gakushuin, frequentata due anni online a causa della pandemia e uno in presenza. Lo scorso 20 marzo Aiko ha discusso una tesi sulla principessa Shokushi, una poetessa del XII secolo; per festeggiare questo importante traguardo, sono state diffuse anche alcune immagini della giornata, che ritraggono Aiko raggiante in un kimono rosa decorato con fiori di ciliegio, perfetto per la stagion

