La prima luce - Film (2015)

Marco, giovane e cinico avvocato rampante, vive a Bari con la sua compagna Martina e il loro piccolo Mateo di 8 anni. Martina, latino americana, si è trasferita in Italia dopo aver conosciuto Marco. La nostra storia inizia quando il rapporto tra i due è ormai alla fine. Martina vuole tornare a vivere nel suo paese con Mateo ma questa scelta escluderebbe Marco e lui non glielo consente, troppo profondo è l'amore e il legame con suo figlio.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

COMINGSOONIT: Mustang - Film (2015)Mustang è un film di genere drammatico del 2015, diretto da Deniz Gamze Ergüven, con Gunes Sensoy e Doga Zeynep Doguslu. Uscita al cinema il 29 ottobre 2015. Durata 97 minuti. Distribuito da Lucky Red.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: Colpo di stato - Film (2015)No Escape - Colpo di stato è un film di genere thriller, azione, drammatico del 2015, diretto da John Erick Dowdle, con Owen Wilson e Pierce Brosnan. Uscita al cinema il 10 settembre 2015. Durata 103 minuti. Distribuito da M2 Pictures.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Vincenzo De Luca contro Schlein: "Da quando ha soli 30 anni"Una 'cacicca ante litteram'. L'accusa di Vincenzo De Luca a Elly Schlein , nel suo ultimo libro Nonostante il Pd , è di que...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Vincenzo De Luca polverizza il Pd: "Più perdi e più vai avanti"A Paolo Del Debbio scappa una sonora, prolungata risata quando Vincenzo De Luca , governatore Pd della Campania, spara a zero sul suo stesso partit...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: Stasera in TV: Film da vedere Martedì 31 Ottobre, in prima e seconda serataStasera in TV, Martedì 31 Ottobre 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Halloween Ends, la recensione del film horror con Jamie Lee Curtis in prima tv su SkyÈuscito il video che anticipa ciò che vedremo in 'Halloween Ends', la pellicola che presenterà l'ultima apparizione di Jamie Lee Curtis nella celebre saga horror.

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕