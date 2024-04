La premier Giorgia Meloni riceve le squadre di volley femminile a Palazzo Chigi

ROMA. La premier Giorgia Meloni riceve a Palazzo Chigi una rappresentanza delle quattro squadre di volley femminile protagoniste delle coppe europee di quest'anno, Imoco Conegliano, Allianz Vero Volley Milano, Reale Mutua Fenera Chieri e Igor Gorgonzola Novara. Al termine dell'incontro, subito dopo la foto di rito, la premier Giorgia Meloni si è intrattenuta qualche minuto a giocare a pallavolo nel cortile di Palazzo Chigi con le atlete protagoniste della mattinata.

All'incontro anche il presidente e il segretario generale del Coni, Giovanni Malagò e Carlo Mornati, il presidente e il segretario generale della Federvolley, Giuseppe Manfredi e Stefano Bellotti, il presidente e il direttore generale della Lega pallavolo Serie A femminile, Mauro Fabris e Enzo Barbaro. «Bellissima atmosfera, di festa, non solo della pallavolo. La premier Meloni ha una grande passione per questo sport, lo ha sempre dett

Giorgia Meloni Squadre Di Volley Femminile Coppe Europee Palazzo Chigi Pallavolo

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



LaStampa / 🏆 16. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Giorgia Meloni riceve le squadre di volley femminile a Palazzo ChigiLa premier Giorgia Meloni sta ricevendo a Palazzo Chigi una rappresentanza delle quattro squadre di volley femminile protagoniste delle coppe europee di quest'anno

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

La premier Meloni gioca con le pallavoliste a Palazzo ChigiQualche scambio nel cortile dopo l'incontro con le stelle del volley femminile, tra doni e autografi. Malagó: 'Verrà a trovarci ai Giochi di Parigi' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

“Sì al regolamento sul Ripristino della natura”, dirigibile del Wwf sopra Palazzo Chigi:…“Un sì per la Nature Restoration Law è un sì anche per la sicurezza di tutti i cittadini europei”.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Inchiesta dossier, vertice a palazzo Chigi: stretta su accessi a banche datiIn un vertice a Palazzo Chigi con, fra gli altri, il sottosegretario Alfredo Mantovano, il governatore di Bankitalia Fabio Panetta, il procuratore antimafia Giovanni Melillo, i vertici di Polizia e Gdf e dell’intelligence sono stati individuati iter amministrativi e organizzativi con controlli periodici e «adeguati alert atti a scongiurare gli...

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Dopo il ddl Ferragni, la proposta: 'Registro donatori a Palazzo Chigi'Il Parlamento vuole intervenire sugli influencer per rendere più trasparente il sistema delle donazioni

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

L’Agenzia per la coesione chiude, al Dipartimento di Palazzo Chigi le competenze sul SudIl personale e le risorse, comprese quelle per le aree interne, sono trasferite come prevedeva il decreto sul Pnrr dello scorso febbraio

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »