La preghiera e l’azione

Caro Direttore, per chi ascolta le notizie sui conflitti in corso, dall’Ucraina a Israele-Palestina, e non rimane indifferente, dopo lo sgomento e la rabbia (magari a senso unico) è il senso di impotenza a emergere. Ognuno vorrebbe non apprendere certe notizie, non vedere certi spettacoli, augurarsi che tutto finisca quanto prima.

Caro Direttore, per chi ascolta le notizie sui conflitti in corso, dall’Ucraina a Israele-Palestina, e non rimane indifferente, dopo lo sgomento e la rabbia (magari a senso unico) è il senso di impotenza a emergere. Ognuno vorrebbe non apprendere certe notizie, non vedere certi spettacoli, augurarsi che tutto finisca quanto prima. Ma cosa si può fare se non gridare, partecipare a cortei, premere …

Italia Notizie

Leggi di più:

repubblica »

Roma vince e Lukaku 'chiama' l'Inter. Pronto il ritorno di Big Roma a San SiroLa Roma cala il full, avvicina la qualificazione alla fase a eliminazione diretta in Europa League e ora è legittimata a pensare all’Inter. La sfida di domenica a San Siro dirà quali saranno le re Leggi di più ⮕

Il Corriere di Roma apre sui giallorossi: 'Roma quasi qualificata, Lukaku a segno''Roma quasi qualificata, Lukaku a segno'. Così titola oggi in prima pagina il Corriere di Roma. I giallorossi battono lo Slavia Praga in Europa League, rafforzando il primo posto nel loro girone. Leggi di più ⮕

Repubblica di Roma e il ko della Lazio: 'Sarri e la squadra: 'Troppo timorosi'''Sarri e la squadra: 'Troppo timorosi''. Spazio alla Lazio nella prima pagina di Repubblica edizione romana, che analizza la sconfitta della squadra di Maurizio Sarri contro il Feyenoord, che complica Leggi di più ⮕

Lazio, inaugurato oggi a Roma un parco dedicato a Felipe PuliciÈ stato intitolato oggi a Roma un parco in memoria dell'ex portiere della Lazio, Felice Pulci, campione d'Italia 1974 e venuto a mancare il 16 dicembre del 2018. L'area verde in Via Della Cellulosa, poco Leggi di più ⮕

Lazio, inaugurato oggi a Roma un parco dedicato a Felice PuliciÈ stato intitolato oggi a Roma un parco in memoria dell&39;ex portiere della Lazio, Felice Pulci, campione d&39;Italia 1974 e venuto a mancare il 16 dicembre del 2018. L&39;area verde in Via Leggi di più ⮕

Il bambino Cherubini da San Basilio e il retroscena: 'Ciao Lazio, meglio la Roma'Il ragazzo dello stesso quartiere di Ultimo andò a Formello ma dopo un anno chiese di tornare indietro. E ieri ha esordito in prima squadra Leggi di più ⮕