La preghiera di Papa Francesco: «Maria, intercedi per il mondo in pericolo»

nella sezione preferiti e sull'app Corriere News.CITTÀ DEL VATICANO - Il 25 marzo del 2022, un mese dopo l’invasione della Russia all’Ucraina, decise di consacrare i due Paesi e «l’umanità intera» a Maria, «liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare», il gesto più solenne per un Papa.

, mormora, «prendici per mano, prenderci per mano». Bergoglio è entrato nella basilica di San Pietro sulla sedia a rotelle, ha presiedutosgranando il rosario fra le mani, lo sguardo rivolto all’icona della Madonna, prima di prendere la parola: «Ora, Madre, prendi ancora una volta l’iniziativa per noi, in questi tempi lacerati dai conflitti e devastati dalle armi.

, «la preghiera è la forza mite e santa da opporre alla forza diabolica dell’odio, del terrorismo e della guerra», di fronte alla basilica ci sono migliaia di persone, la preghiera è diffusa in diretta in tutto il mondo: «Da soli non ce la facciamo, senza il tuo Figlio non possiamo fare nulla. Ma tu ci riporti a Gesù, che è la nostra pace. Perciò, Madre di Dio e nostra, noi veniamo a te, cerchiamo rifugio nel tuo Cuore immacolato. headtopics.com

» dice, fino a sospirare: «Ti affidiamo e consacriamo le nostre vite, ogni fibra del nostro essere, quello che abbiamo e siamo, per sempre. Ti consacriamo la Chiesa perché, testimoniando al mondo l’amore di Gesù, sia segno di concordia e strumento di pace. Ti consacriamo il nostro mondo, specialmente i Paesi e le regioni in guerra».

Leggi di più:

Corriere »

Papa Francesco al Sinodo, non voglio una Chiesa clericalizzata con il listino prezzi per le messe«È doloroso trovare in alcuni uffici parrocchiali il 'listino dei prezzi'... Leggi di più ⮕

Papa Francesco: «Non vado in pensione, ma le dimissioni sono già firmate. La morte? Non mi fa paura, mi terrorPapa Francesco a dicembre festeggerà 87 anni, un bel traguardo dal quale osserva il... Leggi di più ⮕

Papa Francesco firma la giustificazione a uno studente che ha saltato le lezioni all'università per essere alPapa Francesco tra i tanti grattacapi che si è trovato sulla scrivania in questi... Leggi di più ⮕

Polonia, overdose di viagra nell'orgia gay a casa di un prete: si dimette il vescovo ​Grzegorz KaszakPapa Francesco ha accettato oggi la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Sosnowiec (... Leggi di più ⮕

Papa Francesco, le parole sulla morte: "Terrorizzato dal dolore"Papa Francesco compirà 87 anni a dicembre. Un traguardo importante per il Pontefice, protagonista di un libro firmato dai giornalisti argent... Leggi di più ⮕

Polonia, overdose di viagra nell'orgia gay a casa di un prete: si dimette il vescovo ​Grzegorz KaszakPapa Francesco ha accettato oggi la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Sosnowiec (... Leggi di più ⮕