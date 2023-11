La povertà in Italia è letteralmente esplosa

La distribuzione dei generi alimentari inizia alle 13:30, ma la fila per riceverli parte già dalle 8:30 del mattino. Vediamo decine di persone disposte ad attendere ore per accapparrarsi i prodotti freschi, i primi a terminare. Il parroco del nostro paese ogni giorno riceve invece fuori dalla parrocchia gruppi di famiglie che chiedono una mano per pagare le bollette o per le viste mediche. Sembra una cronaca da secondo dopoguerra: è la quotidianità vissuta da milioni di italiani.

Il racconto è di Annamaria, volontaria Caritas del Banco Alimentare di Viadana, paese di circa 20mila abitanti in provincia di Mantova che sottolinea: "Non ricordo scene simili". Qui la Caritas si occupa di circa 183 famiglie, per un totale di più di 600 persone. I volontari ci fanno sapere che le richieste di aiuto aumentano di settimana in settimana. Complice un'inflazione sempre più sostenuta, salari fermi da 30 anni, lavori intermittenti e pensioni inadeguate, la povertà in Italia è letteralmente esplos





